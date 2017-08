Tödliche Kollision in Luzern

Der mutmassliche Verursacher und sein Beifahrer wurden im Verlaufe des Sonntagmorgens festgenommen.

Inzwischen konnte die Polizei nachweisen, dass es sich um das Verursacherfahrzeug handelt, wie die Luzerner Polizei am Mittwoch mitgeteilt hat.

Ein 24-jähriger Mann ist geständig, das Fahrzeug zum Ereigniszeitpunkt gelenkt zu haben.

Vor der Kollision sei es zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen den Beteiligten gekommen.

Die beiden Männer befinden sich in Untersuchungshaft.

In der Nacht auf Sonntag kam es am Rande der Stadt Luzern bei der Kehrichtverbrennungsanlage Ibach zu einer schweren Kollision, bei der ein Auto in eine Gruppe von drei Männern fuhr. Ein Mann wurde getötet, ein anderer verletzt. Die Hintergründe sind laut Luzerner Polizei unklar.

