Nach dem Nein an der Urne

Weil das Obwaldner Stimmvolk ein Finanzpaket abgelehnt hat, weist das Budget des Kantons für 2019 ein Minus aus. Auch wenn die Vorlage angenommen worden wäre, wäre die Erfolgsrechnung mit 2,4 Millionen Franken im Minus gestanden. Das nun nach der Abstimmung erstellte Budget prognostiziert aber ein Defizit von 43 Millionen Franken.

Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Nach Nein zu Finanzstrategie Obwalden wohl ohne Budget 2019

Massnahmen sind unumgänglich

Das sei für den Kanton nur kurzfristig tragbar, hält die Regierung fest. Massnahmen auf der Einnahmen- und Ausgabenseite seien unumgänglich. Gemäss der Obwaldner Schuldenbremse dürfte das Defizit nicht mehr als 3 Prozent der Steuereinnahmen betragen.

Da, wo der Kanton Einfluss nehmen könne, habe man sehr restriktiv budgetiert. So liege der Personalaufwand etwa 0,8 Millionen Franken unter dem Budget des laufenden Jahres. Der 2015 eingeführte Personalstopp werde weitergeführt. Bei den Gesundheitskosten rechnet die Regierung mit einer Abflachung. Für die Spitalversorgung werden 39,4 Millionen Franken budgetiert, das ist leicht tiefer als 2018.

Eine der abgelehnten Sparmassnahmen hätte die Individuelle Prämienverbilligung betroffen. So hatte die Regierung dafür im Budget 21,7 Millionen Franken vorgesehen. Nun muss sie den Betrag auf rund 25 Millionen Franken anheben.

Starker Anstieg beim NFA

Nachdem Obwalden im laufenden Jahr erstmals 1,6 Millionen Franken in den Nationalen Finanzausgleich (NFA) einzahlen musste, steige dieser Betrag 2019 weiter an - so stark wie sonst nirgends im Lande. Wegen wachsendem Ressourcenpotenzial blüht dem Kanton eine Einzahlung von 13 Millionen Franken.