Rund zwei Jahre wurde die Zentral- und Hochschulbibliothek ZHB an der Sempacherstrasse in der Stadt Luzern saniert und umgebaut. Nun sind die Baugerüste verschwunden, die Gestelle eingeräumt und die Bibliothek ist bereit für die Leserinnen und Leser.

Möglichst nah am Originalzustand

Es ist augenfällig: Bei der Sanierung wurde grossen Wert darauf gelegt, den Bau wieder in den ursprünglichen Zustand zurück zu versetzen. Baulich – und mit passendem Mobiliar, welches sich an die 1950er-Jahre anlehnt, an die Zeit, in der die Bibliothek von Architekt Otto Dreyer geplant wurde.

Hinter der nostalgischen Fassade steckt jedoch moderne IT-Infrastruktur. Per Computer können Nutzerinnen und Nutzer beispielsweise schon vor dem Bibliotheksbesuch nachgeschaut werden, welche und wie viele Arbeitsplätze noch frei sind.