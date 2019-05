Signer, geboren 1938 in Appenzell und gelernter Hochbauzeichner, lebt seit 1977 in St. Gallen. Viele Jahre war er Dozent an der Hochschule für Gestaltung in Luzern. Seit der Documenta 8 in Kassel zählt er zu den bedeutendsten Gegenwartskünstlern Europas. Einem grösseren Publikum bekannt wurde Signer durch Wasser speiende Gummistiefel, explodierende Chefsessel oder synchron fliegende Tische.