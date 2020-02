Die Online-Vermittlungsplattform wurde von Hebammen initiiiert. Sie wollen so vor allem fremdsprachigen Schwangeren den Zugang zu einer Hebamme, die sie dann im Wochenbett daheim betreut, vereinfachen. Vor allem für diese Bevölkerungsgruppe sei diese Vermittlung wichtig. Viele andere Frauen würden oft durch das persönliche Umfeld oder via Onlineseiten eine Hebamme finden. Dies sei aber bei fremdsprachigen Frauen häufig nicht so, sagt Karin Bachmann, die Co-Präsidentin von hebamme-zentralschweiz.ch, Link öffnet in einem neuen Fenster

Es sei wichtig, dass das Angebot kostenlos sei. Schliesslich gehöre die Wochenbettbetreuung durch eine Hebamme zur Grundversorgung und stehe somit jeder Mutter zu.