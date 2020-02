Das verwahrloste indische Mädchen Brahma flieht in den Dschungel. Dort entdeckt es eine unbekannte Welt mit tierischen Bewohnern, die Hilfe aber auch Probleme bedeuten können: die Schlange Atlanta, wilde Affen und schillernde Vögel. Am Ende ihres abenteuerlichen Trips zwischen Realität, Fantasie und Halluzination hat Brahma neue Erkenntnisse gewonnen: Man kann sich sein Leben nicht aussuchen, aber man darf es selbst in die Hand nehmen – und gute Freunde helfen dabei.