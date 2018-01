Landratspräsidentin Michèle Blöchliger soll an der Seite des Bisherigen Res Schmid die zwei SVP Sitze verteidigen.

Die SVP steigt mit einer Zweierkandidatur in die Wahlen vom 4.März. Die Basis unterstützte an der Versammlung in Stans die Strategie der Parteileitung. Sie will so die beiden Sitze halten und aktuell keinen weiteren Sitz in der siebenköpfigen Regierung anpeilen.

Michèle Blöchliger war Gründungspräsidentin der Nidwaldner SVP. Die Juristin sitzt seit 2002 für ihre Partei im Landrat, den sie aktuell präsidiert. Michèle Blöchliger ist 50 Jahre alt, verheiratet, Mutter von drei Kindern und lebt in Hergiswil.

Nebst Bildungsdirektor Res Schmid soll dies die aktuelle Landratspräsidentin Michèle Blöchliger bewerkstelligen und den Sitz des abtretenden Landwirtschaftsdirektors Ueli Amstad verteidigen.

Im Vorfeld gab es parteiintern Stimmen, die ein Dreierticket forderten, um dem Stimmvolk eine Auswahl zu bieten. Sie waren an der Versammlung aber deutlich in der Minderheit.

Ebenfalls stellte die Parteileitung die 31 Kandidierenden für den Landrat vor. Es sind 28 Männer und 3 Frauen.

Grüne verzichten

Am gleichen Abend fand auch die Versammlung der Grünen Nidwalden statt. Sie verzichten auf eine Regierungsratskandidatur, da man keine Personen mit reellen Wahlchancen habe finden können. Für die Landratswahlen haben die Grünen aber 39 Kandidierende aufgestellt - 19 Männer und 20 Frauen.