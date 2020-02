Die RKK gibt es seit 2008. Sie finanziert das regionale Kulturangebot nach eigenen Angaben mit jährlich rund einer Million Franken. Der Kanton Luzern und die beteiligten Gemeinden zahlen (gemessen an ihrer Einwohnerzahl) an die RKK. Gelder gehen etwa an das Kleintheater und den Südpol in Luzern oder das Museum Bellpark Kriens.