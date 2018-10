Der Zuger CVP-Regierungsrat Beat Villiger ist trotz Schlagzeilen wegen einer abgeschlossenen Strafuntersuchung und wegen seines Privatlebens am Sonntag wiedergewählt worden. Er holte 18'440 Stimmen und landete damit auf dem dritten Platz.

Trotzdem: Für ihn ist es noch nicht klar, ob er die Wahl annehmen will. Er will die Angelegenheit zuerst noch mit seiner Familie, der Partei und mit seinen Regierungskollegen absprechen. Er brauche Ruhe nach den Ereignissen der letzten Wochen. In den nächsten Tagen will er sich dazu äussern.