Für einen Start am Rotsee gibt es viele Gründe. Doch gilt es einige Punkte zu beachten, um Verletzungen zu verhindern.

Rotseelauf in Luzern

Yvonne Kägi in Action: An der Strassen-Schweizermeisterschaft 2017 über 10 Kilometer in Oensingen.

Neben den Erwachsenen gingen auch zahlreiche Kinder und Jugendliche an den Start.

Dann aber... Grossandrang am 49. Rotseelauf.

Teilnehmer-Zahlen verschieben sich: Am Samstag fand der traditionelle Rotseelauf bereits zum 49. Mal statt, mit rund 1100 Läuferinnen und Läufer. Der Breitensport-Anlass ist beliebt bei Alt und Jung. Allerdings zeichnet sich laut den Organisatoren bei der Jugend- und den Walking-Kategorien seit über zehn Jahren ein abnehmender Trend ab.

So sei bei der Jugend der Schülerrückgang bemerkbar und bei den Walkern der Trend weg vom Wettkampfcharakter. Dem gegenüber seien die älteren Jahrgänge zunehmend zahlreicher und so sei seit 2013 die Kategorie der über 70-jährigen Männer fester Bestandteil. 2015 wurde dieselbe Kategorie für die Frauen eingeführt.

Zahlreiche Beweggründe: Eine Umfrage bei den Teilnehmenden zeigt, wie unterschiedlich die Motive sind, am Rotseelauf mitzumachen – von «ich will fit bleiben» über «ich hatte eine lange Krankheit, für mich war es ein Neustart ins Leben» bis hin zu «ich liebe die Natur und laufe gerne mit anderen in der Gruppe».

Die Schnellste war nicht am Start: 2017 war es Yvonne Kägi aus Ebikon, welche den Lauf bei den Frauen dominierte. Sie meisterte die Strecke in 36 Minuten und 24 Sekunden. Wegen einer Fussverletzung konnte sie heuer nicht an den Start. Die Spitzenläuferin sagt: «Laufen kann grundsätzlich jeder. Doch gibt es ein paar Sachen zu beachten, um das Risiko für Verletzungen klein zu halten.»

