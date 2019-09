Die SHL bietet in Zusammenarbeit mit der Hochschule Luzern neu auch den englischen Studiengang «Bachelor of Science in Hospitality Management» an. Sieben Studentinnen und Studenten haben sich für dieses Semester bis jetzt dafür eingeschrieben. Insgesamt haben 238 Studierende aus 18 Nationen ihre Ausbildung an der SHL gestartet.