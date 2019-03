Vom 28. bis 30. März finden in und um das Neubad Luzern die Poetry-Slam Schweizermeisterschaften statt. Über 60 Poetinnen und Poeten aus der deutschsprachigen Schweiz treten in den Kategorien Einzel-, Team und U20-Wettbewerb gegeneinander an, das Publikum erkürt den Sieger oder die Siegerin. Die Regeln: Die Teilnehmenden erhalten je 5-6 Minuten Bühnenzeit, der Text muss selber verfasst sein und Hilfsmittel wie Instrumente und Requisiten sind verboten.