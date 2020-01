Michael Spirig ist 57 Jahre alt, Unternehmer aus Schübelbach und sitzt für die GLP im Kantonsrat. Nun will er einen Sitz in der 7-köpfigen Schwyzer Regierung holen. Die Partei hat ihn am Donnerstagabend einstimmig nominiert.

«Es ist Zeit für mehr grünliberale Politik im Kanton Schwyz», sagt Spirig gegenüber SRF. Ausserdem wolle man dem Wahlvolk eine breite Auswahl an Kandidierenden bieten.

Für die Wahlen in die Schwyzer Regierung am 22. März 2020 treten bis jetzt sieben Männer und eine Frau an. Auf die neue Legislatur werden zwei Sitze frei, der von Othmar Reichmuth (CVP) und der von René Bünter (SVP). André Rüegsegger und Andreas Barraud, beide SVP, Michael Stähli, CVP, sowie Kaspar Michel und Petra Steimen von der FDP treten erneut an.