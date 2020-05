Am Sonntag, 17. Mai fand im Kanton Schwyz nicht nur der zweite Wahlgang für den letzten Sitz in der Kantonsregierung statt, die Schwyzerinnen und Schwyzer bestimmten auch, wer sie in den Bezirken und Gemeinden vertreten soll. Die meisten Wahlen verliefen unspektakulär. Hier die Resultate jener Orte, in denen es zu Kampfwahlen kam.

Bezirksratswahlen

Höfe: In den Höfen wurde zum ersten Mal eine Frau als Bezirksammann gewählt – Yolanda Fumagalli von der SVP. Von den drei neuen Kandidierenden für den Bezirksrat holte sich nur Nicole Fritsche von der CVP das absolute Mehr. André Baron von der CVP und Edgar Reichmuth von der «IG unabhängige Wählerinnen und Wähler Freienbach» müssen am 21. Juni nochmals antreten.

Küssnacht: Für den frei werdenden Sitz im Bezirksrat holte sich niemand das absolute Mehr von 1710 Stimmen. Am besten schnitt Sibylle Hofer von der CVP mit 1634 Stimmen ab. Roland Müller (SVP) holte 1542 Stimmen, der parteilose Philipp Räber 400 Stimmen. Am 21. Juni kommt es zu einem zweiten Wahlgang.

Gersau: Im Bezirk Gersau kam es zur Kampfwahl für den Posten des Bezirksammanns. Urlich Camezind von der CVP machte das Rennen, Cesar Camenzind von der FDP unterlag.

Gemeinderatswahlen

Freienbach: Die vier bisherigen der Gemeinderegierung sind wiedergewählt. Für den frei werdenden letzten Sitz hat niemand von den vier Kandidierenden das absolute Mehr von 1501 Stimmen geholt. Christoph Räber (FDP) holte 887 Stimmen, Guido Cavelti (CVP) 831 Stimmen, Verena Vanomsen 794 Stimmen und Ernst Schärer von der «IG unabhängige Wählerinnen und Wähler Freienbach» machte 425 Stimmen. Es kommt am 21. Juni zu einem zweiten Wahlgang.

Lachen: Emil Woodtli von der FDP ist neuer Gemeindepräsident. Er war der einzige, der sich für das Amt bewarb. Als Säckelmeister wurde Roland Eberhard von der CVP gewählt, SVP-Mann Elmar Schwyter unterlag. Von den vier Gemeinderatssitzen konnten nur drei besetzt werden, für den letzten kommt es zu einem zweiten Wahlgang am 21. Juni.

Feusisberg: Die bisherigen Regierungsmitglieder wurden alle bestätigt. Dieter Göldi (SVP), der bereits im Gemeinderat sass, ist neu als Säckelmeister gewählt. Neu im Gemeinderat sitzen Corina Freimüller von der SP und Danilo Rosalen von der CVP.

Lauerz: Die bisherige Frau Säckelmeister Gaby Luternauer von der FDP wurde als Gemeindepräsidentin gewählt. Neuer Säckelmeister ist der bisherige Gemeinderat Stefan Betschart (SVP). Am 21. Juni findet ein zweiter Wahlgang für den noch freien Sitz im Gemeinderat statt.