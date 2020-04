Inhalt

Stadt Luzern - Am Pilatusplatz soll bis 2025 «Lu Two» entstehen

Die Luzerner Stadtregierung will das Areal am Pilatusplatz im Baurecht an die Bietergemeinschaft Senda Immobilien AG und Joos & Mathys Architekten AG abgeben. Sie hat mit ihrem Projekt «Lu Two» den Wettbewerb für Investoren und Architekten gewonnen.