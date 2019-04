Das alte Krematorium in Luzern ist ein klassizistischer Rundbau, der von 1924 bis 1926 nach den Plänen des Schweizer Jugendstil-Architekten Albert Froelich realisiert wurde. Krematorien gehören zu den bekanntesten seiner Bauwerke: Nebst jenem in Luzern baute er eines in Aarau und in Zürich.

Unter den Luzerner Katholiken war der Bau zur Zeit seiner Eröffnung nicht unumstritten - vielen war er zu dominant. Der erste, der im Luzerner Krematorium eingeäschert wurde, war Literaturnobelpreisträger Carl Spitteler. Er hatte sich stark für den Bau des Krematoriums engagiert.