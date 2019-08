Ursula Stalder wurde 1953 in Horw im Kanton Luzern geboren. Von 1975 bis 1978 besuchte sie die Schule für Gestaltung in Luzern. Seit 1979 ist sie freischaffende Künstlerin und Illustratorin.

Seit 1992 beschäftigt sich Ursula Stalder ausschliesslich mit Fundobjekten und ist regelmässig an den Meeren Europas unterwegs. Ausstellungen hatte sie seither an vielen verschiedenen Orten in Europa, in Ägypten, Südkorea, Namibia und Argentinien.