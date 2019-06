Die Regierung beschliesst weniger Geld für den Unterhalt der Strassen als nötig – das kam bei vielen im Landrat schlecht an.

Durch Uri führen über 150 Kilometer Kantonsstrassen. Diese zu unterhalten würde den Kanton jährlich 11.5 Millionen Franken kosten, so steht es in einem Strategiebericht für die Kantonsstrassen bis 2037, den die Regierung veröffentlichte. Weil dem Kanton Geld fehle, wolle man in den nächsten vier Jahren aber nur rund 9 Millionen jährlich investieren. Deshalb würden viel befahrene Strassen priorisiert und andere im Unterhalt zurückgestuft.

«Die ländlichen Regionen werden einmal mehr abgehängt», monierte Peter Tresch von der FDP im Landrat. Baudirektor Roger Nager verteidigte den Entscheid mit der Finanzlage des Kantons. Es würden ausserdem keine Abstriche bei der Verkehrssicherheit gemacht.

Der Landrat hat den Bericht zur Strassenstrategie schliesslich zur Kenntnis genommen.