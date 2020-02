Seit 111 Jahren feiern die Alöslerinnen und Alösler die fünfte Jahreszeit. Höhepunkt ist der Umzug am Güdelmäntig.

Fasnacht in Alosen: Klein, aber Oho!

Dieser Anlass gilt als Geheimtipp in der Region: Die Fasnacht im Oberägerer Dorfteil Alosen.

Legende: Herzlich Willkommen an der Fasnacht in Alosen SRF

Und es ist eine besonders traditionsreiche Fasnacht. Schon die Kleinsten werden an der Fasnacht miteinbezogen. So auch Marco und Kilian Meier - Vorstandsmitglieder der Fasnachtsgesellschaft Alosen.

Legende: Froh über das gute Wetter und den gelungenen Umzug: Marco Meier (links), Präsident der Fasnachtsgesellschaft und Kilian Meier SRF

Bereits vor dem Mittag füllt sich das kleine Dorf in der Gemeinde Oberägeri mit vielen Besucherinnen und Besuchern. Viele kommen von auswärts - aus dem nahen Kanton Schwyz oder aus anderen Zuger Gemeinden.

Legende: Auch für das leibliche Wohl wird gesorgt: an der Brutzli-Budä. SRF

Ganz oben im Dorf stehen die Umzugswagen bereit. Diese wurden alle von Dorfbewohnerinnen und Bewohnern gebaut. Auswärtige Wagengruppen können am Umzug nicht teilnehmen.

Legende: Eines der Sujets: Der Axen, welcher auch im vergangenen Jahr immer wieder gesperrt war. SRF

Pünktlich um 13 Uhr startet dann der Umzug mit seinen 16 Nummern. Mit dabei sind auch Tiere.

Legende: 1 mid Stil: Das Motto der diesjährigen Alöser Fasnacht. SRF

Und musikalisch angeführt wird der Umzug von der Harmoniemusik Oberägeri, für einmal nicht in Uniform.

Legende: Natürlich wird auch in Alosen musiziert! SRF

Der Vorstand der Fasnachtsgesellschaft Alosen ist auch auf einem Wagen mit dabei. Verteilt werden bis zu vier Tonnen Orangen.

Legende: Auch eine Motorsäge war präsent. SRF

Am Umzug sind aber auch internationale Sujets zu bewundern. Vom Klimawandel bis zum Brexit.

Legende: Brexit in Alosen: Go oder nöd. SRF

Rund einen Monat bauen die Wagengruppen an ihren Sujets - jeden Abend und an den Wochenenden. Zum Thema Brexit war auch die Tower Bridge in Alosen.

Legende: Brexit: Ebenfalls ein Sujet, das an der Fasnacht in Alosen nicht fehlen darf. SRF

Der Umzug geht durchs ganze Dorf runter. Unten wenden die Wagen dann und kommen nochmals durchs Dorf. So kann jede Nummer zweimal beklatscht werden - und zum Schluss werden beim Bühnenspiel auch Sprüche zu den einzelnen Wagen und Episoden aus dem Dorf verlesen.

Legende: Donald Trump: immer wieder ein attraktives Sujet an der Fasnacht SRF

Die Fasnachtsgesellschaft verteilt dazu gegen 900 «Legorenpäckli» an die anwesenden Kinder, mit vielen Leckereien. Finanziert werden diese durch die «Bettlerversammlung» fünf Wochen vor der Fasnacht.

Legende: Prachtswetter und ein Grossaufmarsch an der Fasnacht in Alosen. SRF

Man spürt es: Die Alöslerinnen und Alösler sind stolz auf ihre 111-jährige Fasnachtstradition. Dafür steht das ganze Dorf zusammen - und praktisch alle sind für die Fasnacht auf den Beinen.