Der zweite Durchgang für die Wahl des neuen Urner Landammanns brachte wie erwartet keine Überraschung: Regierungsrat Roger Nager erhielt 2208 Stimmen; insgesamt wurden knapp 3000 Stimmen abgegeben. Die Stimmbeteiligung lag bei tiefen 12,8 Prozent.

Der FDP-Baudirektor durfte auf die Unterstützung von CVP und SVP zählen. Die SP hatte Stimmfreigabe beschlossen. Roger Nager wird nun ab dem 1. Juni der Urner Regierung für zwei Jahre voranstehen.

Wahlkrimi im ersten Wahlgang

Am 4. März hätte Regierungsrätin Barbara Bär zur Frau Landammann gewählt werden sollen. Im Vorfeld gab es vor allem seitens der SVP Kritik an ihren Führungskompetenzen. Die SVP nominierte kurzerhand den Parteikollegen von Barbara Bär, FDP-Regierungsrat Roger Nager. Er erhielt am Wahltag knapp mehr Stimmen als die offizielle Kandidatin, die sich danach selber aus dem Rennen nahm.

«Unerwartet früh»

Roger Nager (48) ist ehemaliger Gemeindepräsident von Andermatt und erst seit 2016 in der Urner Regierung. «Das Landammannamt ist zwar eine grosse Ehre, aber es kommt unerwartet früh», sagt Roger Nager.