Wer am Mittwochmorgen in der Stadt Luzern unterwegs war, dem ist der fremde rote Bus vielleicht aufgefallen. Es ist ein Elektrobus aus Bern, der in der Bundesstadt schon fahrplanmässig verkehrt. In Luzern wurde er zu Testzwecken eingesetzt.

Bevölkerung für E-Mobilität sensibilisieren

Der Bus kommt - anders als die Trolleybusse, die in Luzern unterwegs sind - ohne Oberleitungen aus. Er muss allerdings spätestens nach vier Hin- und Rückfahrten an einer Haltestelle wieder aufgeladen werden.

Bei dem eintägigen Test gehe es nicht darum, ein konkretes E-Bus-Modell für den Betrieb in Luzern auszuwählen, sagt der Leiter Rollmaterial der VBL, Christian Zumsteig. «Es ist wichtig, dass die Fahrer und die Fahrgäste sich mit dem Thema E-Mobiliät beschäftigen und das auch erleben können», sagt Zumsteig. Das sei das Ziel dieser eintägigen Testfahrten.