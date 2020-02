In der Region Luzern machen die chinesischen Gäste rund zehn Prozent der Logiernächte aus. Luzern Tourismus hat von der Hochschule Luzern eine Studie, Link öffnet in einem neuen Fenster erarbeiten lassen, zum Potenzial der asiatischen Individualtouristen für das Tourismusgewerbe. Die Studie kommt zum Schluss, dass sich chinesische Individualtouristen kaum lenken lassen, weil sie gut informiert sind und gerne spontan entscheiden. Die Hauptgründe für eine Reise in die Schweiz sind bei Gruppen- und Individualtouristen die gleichen: Berge, Sehenswürdigkeiten und Shopping. Weil Individualtouristen mehr Zeit haben, sind sie auch an Nischenangeboten interessiert. Pauschalangebote seien aber nicht gefragt, da sie flexibel und günstig reisen wollen. Vom chinesischen Gruppentourismus abwenden will sich Luzern aber nicht. Ein guter Mix sei wichtig, auch wegen der Jahresauslastung.