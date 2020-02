Ich möchte demnächst nach Asien reisen. Nicht nach China, aber sicher nach Taiwan, Vietnam und Südkorea. Wie sicher sind solche Länder bezüglich des Corona-Virus? Im Moment gibt es in diesen Ländern nur einzelne Infektionen. Informationen über mögliche Risiken können vorher über die Empfehlungen des Bundesamts für Gesundheit, Link öffnet in einem neuen Fenster eingeholt werden. Wichtig um eine Ansteckung zu vermeiden – insbesondere auch von anderen Erkältungs- und Grippeerregern – ist das Beachten von persönlichen Hygienemassnahmen: regelmässiges Händewaschen mit Wasser und Seife, Mund, Nase und Augen möglichst nicht berühren, in die Armbeuge niesen oder husten. Ausserdem sollten Menschen mit Atemwegserkrankungen und grosse Menschenansammlungen gemieden werden.

Können Corona-Viren in einem Hotel-Swimmingpool überleben, besteht da ein Ansteckungsrisiko? Das Ansteckungsrisiko in einem Hotel-Swimmingpool ist äusserst gering, vor allem wenn das Wasser gechlort ist. Die Ansteckung verläuft über eine Tröpfcheninfektion, das heisst durch nahen Kontakt zu einem Infizierten.

Wie gefährlich ist das Virus für Kleinkinder und Babys? Für Kleinkinder und Babys gibt es noch keine verlässlichen Informationen. Man weiss, dass das Virus für ältere Personen mit Vorerkrankungen gefährlich sein kann. Es können aber auch gesunde Personen betroffen sein. Dies ist aber auch bei der Grippe möglich.

Gestern sass ich im Tram vor einer Chinesengruppe, mehrere von ihnen haben mich angehustet. Nun fühle ich mich selbst schlapp. Was soll ich tun? Bis jetzt sind keine Fälle in der Schweiz bekannt. Wenn Sie Beschwerden haben, besprechen Sie dies am besten mit Ihrem Hausarzt.

Ich habe wie jedes Jahr die Grippeimpfung gemacht. Ist diese auch beim Corona-Virus hilfreich? Nein, die Grippeimpfung schützt nur vor der Infektion mit dem Influenza-Virus, also vor der «normalen» Grippe.

Ich habe bei einem chinesischen Online-Shop Waren bestellt. Kann ich mich über die Verpackung oder den Inhalt mit dem Virus anstecken? Da brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen. Kleider und andere Waren sowie Verpackungen aus China sind unbedenklich. Das Virus überlebt darauf nicht.

Ist es sinnvoll, Atemschutzmasken zu kaufen? Weil es bisher noch keinen Fall in der Schweiz gibt, ist es nicht nötig, eine Maske zu tragen. Die Masken sind ausserdem bezüglich des Schutzes umstritten – sie verhindern aber eventuell, dass infizierte Personen das Virus über grössere Distanzen per Tröpfcheninfektion verbreiten.

Wenn man mit dem Corona-Virus infiziert ist und man überlebt die Krankheit – ist man dann immun gegen das Virus? Davon ist auszugehen. Es gibt allerdings noch keine verlässlichen Untersuchungen dazu. Ebenso ist noch nicht klar, wie lange man immun ist, es könnten dann Monate oder Jahre sein.

Weiss man mittlerweile, wie diese Epidemie entstanden ist? Nein, die Quelle ist noch nicht bekannt. Wir gehen davon aus, dass das Virus wohl entweder von der Fledermaus direkt oder über einen Zwischenwirt auf den Menschen übersprungen ist.

Einige sagen, dass das Corona-Virus nicht schlimmer ist als die saisonale Grippe. Ist die Aufregung nicht übertrieben? Wie gefährlich das Corona-Virus im Vergleich zur saisonalen Grippe ist, kann man momentan noch nicht sicher sagen. Sie haben aber sehr wohl recht, dass wir uns vor allem mit der saisonalen Grippe beschäftigen sollten. Grippeinfektionen gibt es tatsächlich jedes Jahr viele in der Schweiz, und man kann sich durch eine Impfung schützen.

Puls, 03.02.20, 21.05 Uhr