Die Urner Gemeinde Wassen hat nach einem turbulenten Wahlkampf wieder vier Gemeinderäte, aber noch immer keinen Präsidenten. Der offizielle Kandidat Markus Baumann-Jauch, der sich in der Woche vor den Wahlen wegen einer Schlammschlacht zurückzog, wurde am Sonntag nicht wiedergewählt.

Ins Gremium gewählt wurden Beat Baumann-Nogueira (bisher), Walter Walker-Ghenzi (neu), Brigitte Gamma-Teuscher (neu) und Stefan Baumann-Walker (neu), wie die Gemeinde Wassen mitteilt. Die Stimmbeteiligung betrug 58 Prozent.

Für die Wahl des Gemeindepräsidiums kommt es am 25. November zu einem zweiten Wahlgang. Das absolute Mehr von 75 Stimmen verfehlten sowohl Beat Baumann-Jauch, also auch der Sprengkandidat Felix Ziegler-Meier und die abtretende Präsidentin Kristin T. Schnider.

Den Wahlen waren turbulente Zeiten vorausgegangen. Vier der sechs amtierenden Gemeinderäte traten nicht mehr an. Weil keine Wahlvorschläge eingingen, wurden an einer ausserordentlichen Gemeindeversammlung im August Brigitte Gamma-Teuscher und Walter Walker-Ghenzi gegen ihren Willen vorgeschlagen. Sie landeten neben den beiden Bisherigen Markus Baumann-Jauch und Beat Baumann-Nogueira auf der offiziellen Wahlliste.

Anonymes Schreiben wirbelte Wahlen auf

Mit einem anonym in Wassen verteilten Flugblatt wurde Anfang September zur Nichtwahl von Markus Baumann-Jauch aufgerufen. Stattdessen sollte der amtierenden Gemeindepräsidentin Kristin T. Schnider die Stimme gegeben werden. Sie untersteht allerdings nicht mehr dem Amtszwang.

Darauf brachte ein in Wassen tätiger Unternehmer eine inoffizielle Liste in Umlauf. Darauf war der offiziell vorgeschlagene Markus Baumann-Jauch nicht vertreten. Als Konsequenz daraus zog dieser am vergangenen Donnerstag seine Kandidatur zurück und kündigte an, Ende Jahr aus dem Gemeinderat auszutreten.

Wassen hat 271 Stimmberechtigte. Dem Gemeinderat gehören fünf bis sieben Personen an. Es müssen neben dem Präsidenten mindestens vier weitere Mitglieder sein.