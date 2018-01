Regierungsrat Urs Hürlimann tritt nicht mehr an

Damit ist klar: Beide Zuger FDP-Regierungsräte verzichten auf eine weitere Amtszeit. Gibt es nun eine Frauenkandidatur?

Mit Hürlimann verliere die FDP einen weitsichtigen und umsetzungsstarken Politiker, teilte die Partei am Mittwoch mit.

In einer persönlichen Erklärung schreibt Hürlimann, dass er nicht über das Pensionsalter hinaus Politiker bleiben wolle, sondern lieber einen sechsten Lebensabschnitt beginne. Nach 28 Jahren als Stabschef und Kommandant der Zuger Polizei und sieben Jahren im Regierungsrat werde er «Platz machen für eine Frau oder einen Mann aus den Reihen der FDP».

Platz für eine Frau?

Hürlimann ist schon der zweite FDP-Regierungsrat, der nicht mehr antritt. Auch Volkswirtschaftsdirektor Matthias Michel verzichtet. Damit werden gleich beide FDP-Sitze frei.

Die FDP schreibt, dass damit auch in Bezug auf die Frauen-Vertretung in der Regierung eine «neue Dynamik» entstehe. Bisher ist mit Manuela Weichelt-Picard (Alternative - die Grünen) nur eine Frau im siebenköpfigen Gremium vertreten. Die FDP-Frauen brachten sich bereits in Stellung und nominierten die Steinhauser Gemeinderätin Carina Brüngger-Ebinger.