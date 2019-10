Man sei sich zwar bewusst, dass Silvio Bonzanigo kaum Chancen habe, gewählt zu werden, hiess es einige Male an der SVP-Versammlung. Und tatsächlich dürfte er es besonders schwer haben. Denn alle bisherigen Stadträte treten wieder an: Das sind Stadtpräsident Beat Züsli (SP), Adrian Borgula (Grüne), Manuela Jost (GLP), Franziska Bitzi (CVP) und Martin Merki (FDP). Die SP hat zudem angekündigt, mit Judith Dörflinger eine zweite Kandidatin ins Rennen zu schicken. Die Wahl findet am 29. März 2020 statt.