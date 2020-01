Teile der Anlage, welche die steinschlaggefährdete Axenstrasse überwacht, sind ausgefallen sind.

Deshalb ist der südliche Abschnitt der Verbindung – zwischen Sisikon (SZ) und Flüelen (UR) am Mittwochabend gesperrt worden.

Die Sperrung dauert voraussichtlich mindestens bis am Donnerstagnachmittag.

Die Axenstrasse ist Teil der A4 und eine wichtige Zufahrtsstrasse zum Gotthard. Bei Gumpisch zwischen Sisikon und Flüelen herrscht Steinschlaggefahr, die Strasse war deswegen wegen Murgängen 2019 während Wochen gesperrt.

Seither wird die Stelle durch eine Alarmanlage überwacht, die bei einem Zwischenfall sofort die Strasse sperrt. Am Mittwochnachmittag wurde ein technischer Alarm ausgelöst. Im betroffenen Gebiet seien Teile der Informations- und Kommunikationsmittel ausgefallen, teilte das Bundesamt für Strassen (Astra) mit. Am Donnerstag, um zirka 16 Uhr werde die Situation neu beurteilt. So lange bleibe der Abschnitt Sisikon-Flüelen gesperrt.

Die Axenstrasse war letztmals am 22. Dezember 2019 wegen eines technischen Defekts der Alarmanlage mehrere Stunden lang gesperrt gewesen.