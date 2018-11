Die SBB-Züge fahren am Wochenende nur bis in die Agglomeration von Luzern. Dort müssen Reisende auf Busse umsteigen.

Aus Tagesschau am Mittag vom 18.11.2018.

Legende: Video Bahnhof Luzern gesperrt - so präsentiert sich die Lage am Sonntag abspielen. Laufzeit 02:51 Minuten.

Bahnhof Luzern gesperrt - so präsentiert sich die Lage am Sonntag

«Bis jetzt läuft alles rund», sagt SBB-Mediensprecher Daniele Pallecchi auf Anfrage von SRF. Auch die Rückmeldungen von den Verkehrsbetrieben Luzern vbl und der Luzerner Polizei zeigten, dass der Bahnersatz-Betrieb mit Bussen problemlos laufe. Auch für den Sonntag rechnet die SBB mit keinen grösseren Problemen.

Der Bahnhof Luzern ist über das Wochenende für alle Züge der SBB gesperrt. Die Zentralbahn ist von der Sperrung nicht betroffen; ihre Züge fahren wie gewohnt.

Bild 1 / 5 Legende: Die Weichen wurden auswärts zusammengebaut und werden nun im Bahnhof Luzern installiert. SRF/Christian Oechslin Bild 2 / 5 Legende: Bis zu 30 Bauarbeiter sind gleichzeitig auf dem Gleisfeld unterwegs. SRF/Christian Oechslin Bild 3 / 5 Legende: Im Bahnhof Luzern werden während der Bauarbeiten auch 1400 Tonnen Schotter neu verteilt. SRF/Christian Oechslin Bild 4 / 5 Legende: Die SBB-Züge fahren im Bahnhof Luzern dieses Wochenende nicht. Die Reisenden müssen auf Ersatzbusse umsteigen. Einzig die Züge der Zentralbahn nach Engelberg und über den Brünig fahren wie gewohnt. SRF/Michael Zezzi Bild 5 / 5 Legende: Auf dem Inseli, gleich neben dem Bahnhof, ist ein zweiter, temporärer Busbahnhof eingerichtet worden. Silvan Fischer / SRF

Spezialweichen werden ersetzt

Grund für die Sperrung sind Bauarbeiten. Die SBB muss sieben Spezialweichen ersetzen. Diese befinden sich in der Einfahrt zum Bahnhof Luzern. Auf einer dieser Weichen entgleiste im Frühling 2017 ein Eurocity-Zug.

Der Bahnhof Luzern ist für den SBB-Verkehr also komplett gesperrt – sämtliche Züge wenden vorzeitig in den Bahnhöfen Ebikon, Emmenbrücke, Littau und Verkehrshaus. Dort müssen die Reisenden auf Busse umsteigen, welche ohne Halt zum Bahnhof Luzern fahren.

Die Bauarbeiten liegen im Zeitplan, wie die Verantwortlichen an einem Rundgang auf der Baustelle am Sonntagmorgen ausführten. Ein Bauteam bestehend aus 30 Personen arbeitet permanent auf dem Gleisfeld. Es wird in Schichten gearbeitet.

Bewährungsprobe am Sonntagabend

Die SBB geht davon aus, dass die Passagiere trotz dieser Einschränkungen ohne grössere Probleme transportiert werden können. Dies, obwohl in Luzern über das Wochenende gleich mehrere Veranstaltungen stattfinden; das Lucerne Blues Festival, das Piano-Festival und am Sonntagabend das Fussball-Länderspiel Schweiz-Belgien.