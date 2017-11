Das Lucerne Festival ist attraktiv für Wirtschaft und öffentliche Hand von Stadt und Kanton Luzern, zeigt eine Studie.

Eine am Montag vorgestellte Studie der Universität St. Gallen zeigt auf, dass das Lucerne Festival nicht nur für Klassik-Liebhaber attraktiv ist, sondern auch für die Wirtschaft und die öffentliche Hand.

Konsumausgaben, Steuern und Werbewert

Laut Studie profitieren Stadt und Kanton Luzern jährlich mit rund 22,6 Millionen Franken. Davon entfallen 21,4 Millionen auf Konsumausgaben, welche in die Luzerner Wirtschaft fliessen, und 1,2 Millionen sind Steuerabgaben an die öffentliche Hand. Auf weitere 1,1 Millionen Franken lässt sich der Werbewert für den Tourismus-Standort Luzern beziffern, welcher durch die Berichterstattung in grossen ausländischen Medien entsteht.

Die jetzt vorgestellte Studie über die Aktivitäten von Lucerne Festival im Jahr 2015 ist die dritte nach 2001 und 2009. Den höchsten volkswirtschaftlichen Nutzen verzeichnete das Lucerne Festival im Jahr 2008, als das Sommerfestival noch 40 statt wie heute 33 Tage dauerte.