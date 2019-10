Inhalt

Zu alt, zu wenig Platz - Fachhochschule baut aus: Planung für Campus Horw wird konkreter

Die Pädagogische Hochschule Luzern und das Departement Technik & Architektur der Fachhochschule Zentralschweiz sollen in Horw einen gemeinsamen Campus erhalten. Der Kanton rechnet mit Kosten von 365 Millionen Franken. Er will den Bau an eine AG auslagern.