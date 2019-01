Hoflädeli mitten in die Stadt: In Zürich gibt's bald schon den fünften Alpomaten, der Produkte lokaler Bauern anbietet.

Alpomaten in Zürich

Büffelfeta, Geissemutschli, Rucksackspeck, Ribelmaischips, Austernpilze: Zwei Dutzend Produkte bieten die vier Alpomaten an, die seit letztem Herbst in Zürich stehen. Diese Woche folgt der fünfte. Initiantin des Alpomaten-Konzepts ist Margrit Abderhalden, Bäuerin im zürcherischen Gibswil. Ihre Idee: Produkte aus der Region dorthin zu bringen, wo am meisten Käufer sind.

Hinbringen statt abholen lassen

«Nicht alle können sich nach Feierabend wegen einem Stück Käse oder einer Wurst eine halbe Stunde ins Auto setzen», erklärt Margrit Abderhalden. «Mit den Alpomaten können wir ein abwechslungsreiches Sortiment in die Stadt bringen, wo es viele interessierte Konsumentinnen und Konsumenten gibt.»

Die Alpomaten funktionieren wie Hofläden. Sie erlauben Betrieben, ihre Nischenprodukte in kleineren Mengen, ohne Zwischenhandel und zu fairen Preisen in urbanen Gebieten zu verkaufen. Auch in weiteren Schweizer Städten sind Alpomaten geplant.

Ein Porträt von Margrit Abderhalden in unserer Abendsendung um 17:30 Uhr.