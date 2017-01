In der Schweiz mangelt es an Plätzen für psychisch kranke Straftäter. Auch die grösste derartige Einrichtung in Rheinau kann nicht alle aufnehmen, die einen solchen Platz benötigen würden. Nun unternimmt der Kanton Zürich konkrete Schritte zum Ausbau.

«Es ist so, wir haben in der Schweiz einen Mangel an forensischen Klinikplätzen», sagt Roland Zurkirchen, designierter Direktor der Zürcher Untersuchungsgefängnisse. Eine minimale Entlastung wurde zwar erst kürzlich geschaffen: Das Gefängnis Limmattal bietet neu zehn Plätze an für suizidgefährdete Personen in Untersuchungshaft (siehe Linkbox). Doch dies reicht bei weitem nicht aus.

Neubau in der Rheinau geplant

Die 72 Plätze für psychisch schwer angeschlagene Straftäter in der Klinik Rheinau sind voll ausgelastet. Im Jahr 2015 konnte nur jede fünfte Person mit Bedarf eines derartigen Platzes entsprechend untergebracht werden, ergänzt Zurkirchen. Deshalb wird nun ein Ausbau in Rheinau vorangetrieben, bestätigt der Direktor im Rahmen eines Mediengesprächs die seit längerem diskutierten Pläne: «Geplant ist ein Neubau, um die forensische Psychiatrie in der Rheinau zu stärken.»

Bis dieser Bau vollendet ist, dauert es aber. Gemäss einem Bericht der Neuen Zürcher Zeitung sollen bis in fünf Jahren 39 zusätzliche Betten entstehen.