Gewalt an Schaffhauser Schulen

An den Schaffhauser Schulen herrschten chaotische Zustände, kritisierte die SVP letzte Woche. Anlass für diese Kritik war ein Fall im Schaffhauser Bachschulhaus. Ein Schüler soll Lehrer bedroht und andere Schüler belästigt haben. Ein Einzelfall? Der Schulrat nimmt zu den Vorwürfen Stellung.

Ein verhaltensauffälliger Schüler sorgt in der Stadt Schaffhausen für Aufsehen. Er soll seine Kollegen belästigt und geschlagen haben. Lehrer habe er bedroht. Viele Eltern wandten sich darauf besorgt an die Schulbehörden.

Die SVP machten den Fall letzte Woche publik und sprach von untragbaren Zuständen an den Schaffhauser Schulen. In einer Interpellation verlangten Vertreter der Partei vom Stadtrat und dem Schulrat eine Stellungsnahme. Dabei wurde die Frage gestellt, ob die Schaffhauser Schulen noch sicher seien? Am Freitag informierten die Verantwortlichen des Stadtschulrates, der Stadtregierung und des betroffenen Schulhauses.

Schüler wurde suspendiert

Der Schüler sei durch «unpassendes und gewaltbereites Benehmen» aufgefallen, heisst es in einer gemeinsamen Mitteilung der verantwortlichen Behörden und der Schule. Um die Sicherheit für die Lehrer zu gewährleisten musste man bei den Elterngesprächen sogar zwei Polizisten aufgeboten. Damit im Schulhaus wieder Ruhe und Ordnung einkehre, habe man den Schüler suspendiert und ihm ein Hausverbot erteilt, heisst es weiter.

Man habe dem Schüler nun verschiedenste Auflagen gemacht. Er muss sich von Fachpersonen untersuchen lassen, sich regelmässig beim Schulamt melden und erhält spezielle Hausaufgaben, die er den Lehrpersonen retournieren muss. Der Schüler habe sich bisher an diese Auflagen gehalten. Diese Praxis sei aber keine dauerhafte Lösung.

«Wir haben kein Problem mit Gewalt»

Es handle sich bei diesem Schüler um einen Einzelfall, betonten die Verantwortlichen Solche Fälle gebe es immer wieder. Es liege aber keine Häufung von Gewalt den Schaffhauser Schulen vor.