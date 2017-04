Schöner Sommer «Böögg» explodiert nach 9:56 Minuten

Montag, 24. April 2017, 15:38 Uhr, aktualisiert um 21:14 Uhr

Knapp zehn Minuten hat es gedauert, bis der Böögg explodiert ist. Es sollte also einen schönen Sommer geben. Das Wetter meinte es schon am Montag gut mit den Zünftern: Bei strahlendem Sonnenschein marschierten Tausende in farbenfrohen Kostümen und Trachten zum Sechseläutenplatz.



mark; Regionaljournal Zürich Schaffhausen, 12:03 Uhr

Pferdecheck beim Sechseläuten Aus Schweiz aktuell vom 24.4.2017 500 Pferde nehmen am traditionellen Umzug durch die Zürcher Innenstadt teil – für einige Tiere ein grosser Stress. Rund ein Drittel von ihnen erhält Beruhigungsmittel. Ein Tierarzt untersucht die Pferde vor dem Abmarsch.