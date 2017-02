So nicht! Das sagen SVP, FDP und CVP zum eingeleiteten Kauf von drei Liegenschaften im Zürcher Langstrassenquartier durch die Stadt Zürich und haben einen Stimmrechtsrekurs eingereicht. Der Ball liegt nun beim Bezirksrat.

Der dringliche Kauf der sogenannten Gammelhäuser durch den Zürcher Stadtrat hat den Widerstand der bürgerlichen Parteien geweckt: Es sei nicht Aufgabe der Stadt, Häuser zu kaufen, argumentierten SVP, FDP und CVP an einer Medienkonferenz ihre Intervention beim Bezirksrat. Zudem sei der Preis viel zu hoch und das Parlament beim Kauf übergangen worden.

Der Stadtrat hatte den Kauf in eigener Kompetenz am vergangenen Freitag angekündigt. Die Begründung: Nur so könne man der Lage vor Ort Herr werden. Der Kaufpreis für die drei Liegenschaften an der Neufrankengasse und Magnusstrasse wurde mit 32 Millionen Franken beziffert. Weil der Eigentümer den Kauf an die Bedingung knüpfte, dass die Verträge noch vor den Sportferien beurkundet sein müssten, habe das Parlament nicht befragt werden können.

Die Problemliegenschaften wurden unter anderem als Drogenumschlagplatz genutzt. Im Januar wurden sie deshalb geräumt.