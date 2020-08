Zürcher Schüler müssen Maske nur in der Pause tragen

Corona-Schutz in der Schule

An Zürcher Gymis und Berufsschulen müssen die Schülerinnen und Schüler im Unterricht keine Maske tragen.

Wenn sie sich aber durch das Schulhaus bewegen, oder keinen Abstand einhalten können, müssen sie eine aufsetzen.

Die Masken müssen die Jugendlichen selbst mitbringen.

In knapp einer Woche startet auch in Zürich wieder die Schule. Der bevölkerungsreichste Kanton hat sich gegen eine ständige Maskenpflicht entschieden. Die Schülerinnen und Schüler der Kantons- und Berufsschulen dürfen die Maske ablegen, wenn sie an ihrem Platz sitzen.

Es gelte eine fixe Sitzordnung und die Einzeltische müssten weit auseinander stehen, teilt die Bildungsdirektion am Dienstag mit. Die Maske aufsetzen müssen Jugendliche wie Lehrpersonen, sobald sie sich durchs Schulhaus bewegen oder den Abstand nicht einhalten können. Das Obligatorium gilt in allen Innenräumen.

Die Schulen geben nur Masken ab, wenn Jugendliche sie vergessen haben oder in Härtefällen, also wenn sich jemand nicht für jeden Tag frische Masken leisten kann.