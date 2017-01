Kommt die SVP dank ihm zum ersten Mal zu einem zweiten Sitz in der Stadtregierung?

Partei: SVP

Alter: 51 Jahre

Erlernter Beruf: Maschinenmechaniker

Politisches Amt: seit 2010 im Winterthurer Stadtparlament

Zivilstand: verheiratet, zwei Töchter

Für Daniel Oswald ist es nach 2010 die zweite Kandidatur für den Winterthurer Stadtrat. Mit ihm als Parteipräsidenten schaffte es die SVP 2014 – nach 12 Jahren – wieder in die Stadtregierung. Nun versucht es der Finanz- und Verkehrspolitiker noch einmal selber und will der SVP zu einem zweiten Sitz im Stadtrat verhelfen. Es wäre das erste Mal, dass zwei SVP-Vertreter in der Winterthurer Regierung sässen.

Daniel Oswald arbeitet er seit 2016 als Abteilungsleiter bei Stadler Rail, der Firma des ehemaligen SVP-Nationalrats Peter Spuhler. Sein grösstes Hobby ist die Politik. Ausserdem besucht er in seiner Freizeit zusammen mit seiner Frau möglichst alle Heimspiele des Handballclubs Pfadi Winterthur.

(Regionaljournal Zürich Schaffhausen, 17:30 Uhr)