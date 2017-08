Fakten zu den Schülerzahlen

In der Stadt Zürich werden in diesem Schuljahr 31'000 Kinder unterrichtet. In den nächsten sieben Jahren wird diese Zahl laut Berechnungen der Stadt Zürich um 25 Prozent ansteigen. In den Stadtzürcher Schulen herrscht heute schon akute Platznot, die Stadt behilft sich mit Pavillons.