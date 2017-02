Zürcher Stadtratswahlen 2018 Die linken vier treten nochmals an

Heute, 10:26 Uhr

Stadtpräsidentin Corine Mauch, Claudia Nielsen, André Odermatt und Raphael Golta: Alle vier SP-Stadtratsmitglieder treten bei den Gesamterneuerungswahlen im März 2018 wieder an. Damit will die SP ihre starke Position in der Zürcher Stadtregierung verteidigen.



Bild in Lightbox öffnen. Die Partei lobt in ihrer Mitteilung ihre vier Stadtratsmitglieder für deren «Umsicht», «Engagement» und «Weitsicht». Mit Stadtpräsidentin Corine Mauch, Hochbauvorstand André Odermatt, Gesundheitsvorsteherin Claudia Nielsen und Sozialvorstand Raphael Golta verfüge sie über ein «äusserst kompetentes Team im Stadtrat». Die SP sei überzeugt, dass die Bevölkerung ihren vier Stadtratsmitgliedern wiederum das Vertrauen aussprechen werde. Die Gesamterneuerungswahlen sind im März 2018. Bereits haben Richard Wolff (Alternative Liste) und Daniel Leupi (Grüne) angekündigt, dass sie wieder antreten. Nicht mehr kandidieren wird FDP-Mann Andres Türler.

sda/kueh