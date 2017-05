Das Tötungsdelikt im Seefeld geschah am 30. Juni 2016. Eine Passantin traf am frühen Nachmittag in der Nähe des Bahnhofs Tiefenbrunnen auf einen verletzten Mann, der mehrere Stichwunden am Körper aufwies. Der 42-jährige Zürcher starb noch vor Ort. Der Verdacht konzentrierte sich auf einen 23-Jährigen, der nach einem Hafturlaub nicht mehr in die Strafanstalt Pöschwies zurückgekehrt war. Mehr als ein halbes Jahr lang wurde nach dem Mann gefahndet, am 18. Januar wurde er in Bern verhaftet.