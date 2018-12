Peter Reinhard, * 3. Januar 1954, begann seine politische Karriere erst 20-jährig im Gemeinderat von Opfikon. 1994 bis 2017 gehörte er für die EVP dem Zürcher Kantonsrat an. Dort wirkte er in zahlreichen Sachkommissionen mit. Im Axpo-Verwaltungsrat setzte er sich für die Energiewende ein. Als Präsident der vereinigten Personalverbände (VPV) und des Verbandes der Kantonspolizei Zürich (VKPZ) engagierte er sich für gute Arbeitsbedingungen der Menschen im öffentlichen Dienst. Über 44 Jahre leitete er die Geschäftsstelle der EVP des Kantons Zürich. Dieses Amt gibt er nun per Anfang 2019 in neue Hände.