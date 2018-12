Eine Studie bescheinigt der «Greater Zurich Area» gute Noten. In Zahlen: 2000 neue Arbeitsplätze sind entstanden.

In diesem Grossraum Zürich, der von Solothurn bis Graubünden reicht, haben sich in den vergangenen vier Jahren 369 Unternehmen aus dem Ausland angesiedelt. Eine Bilanz, auf die Balz Hösly stolz ist.

Hösly ist Verwaltungsratspräsident der Greater Zurich Area (GZA): «Die Steuereinnahmen, welche diese Firmen der Region bringen, übersteigen die Kosten bei Weitem.»

Die Organisation Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Die «Greater Zurich Area» wurde 1998 gegründet und beschäftigt 16 Angestellte. Die Non-Profit-Organisation umfasst neben den acht Kantonen Zürich, Schaffhausen, Zug, Graubünden, Glarus, Schwyz, Uri und Solothurn auch die Region Winterthur sowie die Stadt Zürich. Ebenfalls Teil der Vereinigung sind private Institutionen wie die Flughafen Zürich AG, die Grossbanken UBS und CS sowie verschiedene Kantonalbanken.

Gekommen um zu bleiben

Über eine längere Zeitdauer betrachtet, fliessen auf jeden Franken, den die GZA investiere, sechs Franken in die Region zurück, so Hösly. Ausserdem ist der Standortförderer erfreut, dass diese Entwicklung über die Jahre stabil bleibe: «Mehr als achtzig Prozent der Unternehmen bleiben in der Region. Diese nachhaltige Zuwanderung bringt dem Grossraum neue Impulse.»

Die rund zweitausend Personen, die mit diesen Firmen in die Region kommen, besuchen Restaurants oder Fitnesscenter, sie mieten Wohnungen und besuchen Kulturveranstaltungen.

Kantönligeist überwunden

Da sei es auch nicht entscheidend, ob eine Firma sich in Solothurn oder in Schaffhausen ansiedle. Profitieren würde der gesamte Raum, ist auch Carmen Walker Späh überzeugt. Sie ist nicht nur Zürcher Volkswirtschaftsdirektorin sondern auch Präsidentin der GZA-Stiftung.

Auch Walker Späh sieht ein grosses Verdienst der Organisation GZA darin, dass das kleinräumige Denken überwunden werden konnte: «Unsere relativ engen Kantonsgrenzen sind im Ausland nur schwer erklärbar.» Da brauche es eine Förderung für eine Grossregion – die offenbar funktioniert, wie die neuste Studie zeigt.