Über hundert Rehkitze sterben im Kanton Zürich wegen der Landwirtschaft. Im Frühsommer verstecken sich die Jungtiere auf Feldern im hohen Gras und werden von Mähmaschinen erfasst. Wie in anderen Kantonen setzen im Kanton Zürich Tierschützer deshalb Drohnen ein. Sie sollen die Rehkitze rechtzeitig aufspüren und Leben retten.

Die Rettung aus der Luft sei erfolgreich: «Ich rechne mit 60 bis 70 Rehkitzen, welche wir dieses Jahr bereits gerettet haben», erklärt Drohnenpilot Jon Cantieni. Er ist Mitglied des Vereins «Rehkitzrettung Schweiz» und spürt mit seiner Drohne seit zwei Jahren Rehkitze in der Region Zürich auf. Er wird jeweils von den zuständigen Jägern kontaktiert, bevor ein Landwirt das Feld mäht.

Legende: Drohnenpilot Jon Cantieni (links) führt die Rettungsaktion gemeinsam mit anderen Jägern wie Kurt Huber (rechts) durch. SRF

Auf einem Feld bei Eglisau hat Jon Cantieni am Vorabend bei einem Kontrollflug fünf Rehkitze entdeckt. Am nächsten Morgen sucht er das Feld mit seiner Drohne in etwa 50 Metern Höhe ab. Die Suche muss frühmorgens beginnen, damit die Wärmebildkamera der Drohne funktioniert.

Legende: Die Drohne benötigt ungefähr drei Minuten, um eine Hektare zu überfliegen. Sie ist mit vier Motoren und einer Wärmebildkamera ausgerüstet. Eine Drohne am Himmel.

Die Rettungsaktion ist Teamsache. So steuert Jon Cantieni die Drohne, während Jäger Kurt Huber den Flug auf dem Display mitverfolgt. Das System funktioniert einfach: Ist eine Stelle im Feld wärmer als die Umgebung, erscheint ein roter Punkt auf dem Display, die Drohne sendet ein Hornsignal aus. Bewegt sich der Punkt nicht vorwärts, ist klar, dass sich ein Rehkitz im Gras versteckt.

Legende: Der Display zeigt das Gebiet, welches die Drohne überfliegt und zeigt an, wo sich Rehkitze befinden. SRF

Stösst Jon Cantieni auf ein Rehkitz, so spricht er sich mit den Jägern ab. Ihre Aufgabe ist es, das Rehkitz auf dem Feld im meterhohen Gras aufzuspüren und zu sichern. Dabei tragen die Jäger Handschuhe. Sie sollen verhindern, dass das Rehkitz den menschlichen Geruch übernimmt. Per Funkgerät erhalten die Jäger präzise Anweisungen von Jon Cantieni, während die Drohne über der Fundstelle schwirrt.

Legende: Kaum zu erkennen: Jäger Michael Steffenhagen ist unterwegs zu der Fundstelle im hohen Gras. SRF

Finden die Jäger ein Jungtier, sichern sie es mit einer Kiste. Bei der Suche in Eglisau ist das allerdings nicht nötig: die zwei aufgespürten Rehkitze sind bereits mehrere Wochen alt und in der Lage, zu flüchten. Als sich das Rettungsteam nähert, springen sie davon. Zurück bleiben nur ihre Liegestellen im hohen Gras.

Legende: Aufgescheut durch die Retter: Die Rehkitze sind bereits geflüchtet. SRF

Die Flucht werten die Retter als Erfolg. «Bis der Landwirt kommt, kehren die Tiere vielleicht nochmals zurück», erklärt Drohnenpilot Jon Cantieni. «Aber wenn sie den Mähdrescher hören, flüchten sie erneut.» In der Region Zürich suchen dieses Jahr zwischen fünf und sechs Drohnenpiloten nach Jungtieren im hohen Gras. Sie sind vermehrt im Raum Uster und Stäfa unterwegs. Um mehr Tiere retten zu können, plant der Verein «Rehkitzrettung Schweiz», im nächsten Jahr weitere Piloten auszubilden.