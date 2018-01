Die ZSUZ

Die Zentralstelle der Studentenschaft der Universität Zürich setzte sich seit ihrer Gründung vor 100 Jahren für die Interessen der Studentenschaft ein. Sie bot den Studierenden, den universitären Institutionen Fachliteratur, Skripte, eine Arbeitsvermittlung und Kioskartikel an. Am 24.11.18 meldete ZSUZ Konkurs an.