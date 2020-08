Die giftige Pflanze, auch Herkulesstaude genannt, kann bei Berührung schmerzhafte Hautreizungen auslösen. Die Pflanze wird bis zu vier Meter hoch und wächst insbesondere an Gewässern und Feldrändern, kann aber auch in Gärten vorkommen. Der Saft der Pflanze enthält Furocumarine. Bei Berührung in Verbindung mit Sonnenschein kann es zu starken Hautreizungen bis hin zu schmerzhaften blasigen Geschwüren kommen.