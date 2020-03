Die Tecan Group AG mit Hauptsitz in Männedorf (ZH) ist international tätig und stellt Labortechnik her. Das Unternehmen ist spezialisiert auf Automatisierungslösungen für Labore. Tecan beschäftigt weltweit rund 2'000 Mitarbeitende, davon arbeiten rund 600 Ingenieurinnen und Ingenieure in Männedorf am Zürchisee.