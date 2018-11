Der Stadtrat hatte im Februar 2017 drei stark vernachlässigte Liegenschaften (Gammelhäuser) im Langstrassenquartier für rund 32 Millionen Franken in eigener Kompetenz erworben. SVP, CVP und FDP sahen beim Geschäft keine Dringlichkeit als gegeben an und gelangten mit einem Stimmrechtsrekurs an den Bezirksrat. Dieser gab noch der Stadt recht. Das kantonale Verwaltungsgericht stiess den Entscheid jedoch um und hob die Käufe im Herbst 2017 wieder auf. Der Zürcher Stadtrat war damit gezwungen, die Käufe doch noch dem Parlament vorzulegen. Inzwischen wurde der Häuserkauf durch das Parlament bewilligt.