In der Nacht auf Sonntag führte die Stadtpolizei Winterthur in der Altstadt Verkehrskontrollen durch. Sie kontrollierte dabei vier Personen, die mit ihrem Auto «unnötigen Lärm» verursachten – unter anderem durch ihren hochtourigen Fahrstil. Die Fahrzeuglenker wurden deshalb angezeigt. Sie müssen mit einer Busse von einigen Hundert Franken rechnen. Zwei der vier Fahrzeuglenker wurden zudem angezeigt, weil sie die Geschwindigkeit nicht anpassten.

«Dass Fahrzeuglenker hochtourig fahren oder ihre Räder durchdrehen lassen sind Phänomene, die wir vor allem in den Sommermonaten feststellen», so der Mediensprecher der Stadtpolizei Winterthur, Adrian Feubli. In den vergangenen Monaten gingen vermehrt entsprechende Hinweise aus der Bevölkerung ein. Auch die Stadtpolizei selbst machte ähnliche Beobachtungen. Allein in den letzten drei Monaten wurden über zwanzig Autofahrer verzeigt, weil sie unter anderem für «unnötigen Lärm» gesorgt hatten.