Wer in der Schweiz nicht lesen, schreiben oder mit dem Computer umgehen kann, hat auf dem Arbeitsmarkt keine Chance. Und Integration wird so auch schwierig. Für solche Menschen wurden bislang spezielle Kurse angeboten. Inzwischen gibt es sie kaum noch. Der Kanton Zürich zahlt kein Geld mehr.

Migrantinnen, die nicht richtig lesen können, Flüchtlinge, die unser Alphabet nicht beherrschen, Schweizer, die trotz Schulabschluss Mühe mit Wort und Schrift haben. Sie alle hatten bis Anfang Jahr die Möglichkeit, einen Kurs zu besuchen. Dort lernten sie lesen und schreiben, oder den Computer zu bedienen: Grundkompetenzen für den Alltag.

Inzwischen gibt es aber nur noch ein ganz kleines Angebot. Der Kanton Zürich hat den Geldhahn zugedreht. Mit Konsequenzen, erklärt Ronald Schenkel vom Verband für Weiterbildung: «Betroffen sind sämtliche Anbieter. Sie haben die Kurse entweder ganz eingestellt oder das Angebot massiv reduziert.»

Bundesgesetz verpflichtet den Kanton

Die Situation ist paradox. Denn seit Kurzem schreibt der Bund den Kantonen vor, dass sie eben diese Grundkompetenzen fördern müssten. So steht es im neuen Weiterbildungsgesetz. Der Kanton hat also Geld gestrichen, im Wissen darum, dass er bald erneut Geld in die Hand nehmen muss.

Dazu muss er nun wiederum ein neues Gesetz ausarbeiten, um solche Kurse zu finanzieren. Bis dieses Gesetz steht, dürfte es gut drei Jahre dauern. Solange müssen sich die Kursanbieter wohl mit der aktuellen Situation abfinden.