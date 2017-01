Kleintheater in der Region

Sie heissen «Ticino», «Sternenkeller» – oder «Rössli». Kleintheater sind verteilt über den ganzen Kanton. Nun erhält auch Stammheim ein Kleinsttheater. Was es auf der Bühne im herrschaftlichen «Hirschen» zu sehen gibt. Und wer dahinter steht.

Simon Glauser und Katja Baumann kommen ins Schwärmen, wenn sie Besucher durch die «Hirschenbühne» führen. Und das zu Recht – der umgebaute Schopf ist wirklich charmant. Uralte Holzbalken, eine Wand aus alten Backsteinziegeln vor einer Glaswand. Alles ist sehr sorgfältig renoviert. Es schimmere wunderbar in den Saal hinein, wenn die Sonne scheine, erzählt Simon Gisler begeistert. Glauser leitet die «Hirschenbühne» zusammen mit Katja Baumann. In der «Hirschenbühne» hat es Platz für etwa 80 Zuschauerinnen und Zuschauer. Im unteren Stock befindet sich ein Foyer, im oberen die Bühne. Alles ist aus Holz bis ins Dach hinauf.

« Zwei Sängerinnen auf der Bühne, das geht. Wenn dann noch ein Kontrabass dazu kommt, dann wird es eng. » Simon Glauser

Co-Leiter «Hirschenbühne»

Geplant sind Auftritte von Einzelkünstlern, Kabarettisten, Lesungen – einfach alles, was auf dieser kleinen Bühne Platz finde, erzählt Glauser.

Eine solche Theaterbühne gibt es bis jetzt im Stammertal nicht. Möglich gemacht hat dies eine alteingesessene Familie, die Familie Wehrli. Seit dem 17ten Jahrhundert ist sie in Stammheim und im «Hirschen» verankert. Zum «Hirschen-Ensemble» - gehören mehrere stattliche Riegelhäuser, ein Gasthof und Ställe. In Zürich hat die Familie Wehrli die «Mühle Tiefenbrunnen» gegründet.

Am Eröffnungsfest treten bekannte Künstler auf wie Manuel Stahlberger oder Res Wepfer vom «Pfannenstil Chammersexdeet». Das Interesse an der Hirschenbühne sei gewaltig, so Glauser. Die Betreiber planen jeden Donnerstag einen Theatertag auf der Hirschenbühne.